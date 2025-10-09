Finale nationale jeunes chevaux d’endurance La Celle-Condé

Rendez-vous en octobre au Pôle du Cheval et de l’Âne pour la Grande Semaine d’Endurance 2025 ! Un événement spectaculaire mêlant sport équestre de haut niveau, jeunes chevaux prometteurs et ambiance conviviale pour tous les passionnés.

La Grande Semaine d’Endurance 2025 avec cette année, une formule revisitée pour offrir plus de confort aux participants… et plus de spectacle au public ! Chaque jour, une génération différente de jeunes chevaux sera en lice pour les finales Société Hippique Française. La Finale France Endurance (1 à 3 ans) rejoint l’événement dès le jeudi, pour encore plus de chevaux, d’épreuves et d’émotions. Ne manquez pas non plus les courses CEI* 100 km, ouvertes aux meilleurs chevaux de 6 ans. Une occasion unique de découvrir l’élite de l’endurance équestre française dans un cadre rural authentique et chaleureux.

Attention, les horaires sont indicatifs et susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’engagés, de la météo, des aléas de la course… .

English :

See you in October at the Pôle du Cheval et de l’Âne for the Grande Semaine d’Endurance 2025! A spectacular event combining top-level equestrian sport, promising young horses and a friendly atmosphere for all enthusiasts.

German :

Wir treffen uns im Oktober im Pôle du Cheval et de l’Esel zur Grande Semaine d’Endurance 2025! Eine spektakuläre Veranstaltung, die hochklassigen Reitsport, vielversprechende junge Pferde und eine gesellige Atmosphäre für alle Pferdeliebhaber miteinander verbindet.

Italiano :

Ci vediamo a ottobre al Pôle du Cheval et de l’Âne per la Grande Semaine d’Endurance 2025! Un evento spettacolare che unisce sport equestri di alto livello, giovani cavalli promettenti e un’atmosfera amichevole per tutti gli appassionati.

Espanol :

¡Nos vemos en octubre en el Pôle du Cheval et de l’Âne para la Grande Semaine d’Endurance 2025! Un evento espectacular que combina deporte ecuestre de alto nivel, caballos jóvenes prometedores y un ambiente agradable para todos los aficionados.

