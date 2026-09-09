Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? Vendredi 18 septembre, 20h15 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T21:52:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T21:52:00+02:00

Projection suivie d’une rencontre avec Timothy Duquesne (L’avenir des pixels)

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=U22DQ »}]

Ciné-débat – En France, rire des puissants est devenu un sport à risque. En trente ans, les humoristes les plus libres de la télévision et de la radio ont été méthodiquement neutralisés, marginalis… Cinéma LUX Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?