Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?, L’Ecran, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · L'Ecran · Saint-Denis
Informations pratiques
Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? Samedi 19 septembre, 20h15 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:52:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:52:00+02:00
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=U22DQ »}]
Nova/off investigation – En France, rire des puissants est devenu un sport à risque. En trente ans, les humoristes les plus libres de la télévision et de la radio ont été méthodiquement neutralisés…
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