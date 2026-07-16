Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?, L’Ecran, Saint-Denis

Informations pratiques

Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? Samedi 19 septembre, 20h15 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:52:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:52:00+02:00

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=U22DQ »}]

Nova/off investigation – En France, rire des puissants est devenu un sport à risque. En trente ans, les humoristes les plus libres de la télévision et de la radio ont été méthodiquement neutralisés…