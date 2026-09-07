Finissage de l’exposition « Faits et gestes », Fondation de Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Informations pratiques

Finissage de l’exposition « Faits et gestes » Vendredi 18 septembre, 18h00 Fondation de Coubertin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

À l’occasion du dernier week-end de l’exposition Faits et gestes, le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et la Fondation de Coubertin proposent un finissage de l’exposition.

Installée devant l’Orangerie du domaine, l’exposition réunit les photographies de Bernard Sustrac et les textes de Pascale Petit. Elle met en lumière les savoir-faire artisanaux du territoire et la transmission des gestes et des pratiques qui leur sont associés.

Une présentation photographique consacrée aux vergers du Parc naturel régional complétera le parcours.

Le programme détaillé de la soirée sera communiqué prochainement sur le site : https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/exposition-faits-et-gestes

Fondation de Coubertin Domaine de Coubertin, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France 0130856960 https://www.coubertin.fr [{« link »: « https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/exposition-faits-et-gestes »}] Le domaine qui entoure le Château de Coubertin est un lieu d’exception. Il doit ce privilège au fait qu’il fut, durant 400 ans, la propriété unique de la famille des Fredy de Coubertin, dont le baron Pierre de Coubertin est l’un des descendants. Ce château, aujourd’hui dévolu à la conservation du patrimoine de la Fondation, a été bâti au XVIIe siècle. RER B, Gare de St-Rémy-lès-Chevreuse, puis 5 minutes de marche Bus : 262A et 464 Parking gratuit

Exposition « Faits et gestes »

© Bernard Sustrac, 2026