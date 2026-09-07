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Visite libre du parc de sculptures, Fondation Marta Pan et André Wogenscky, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

samedi 19 septembre 2026 · Fondation Marta Pan et André Wogenscky · Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Visite libre du parc de sculptures, Fondation Marta Pan et André Wogenscky, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fondation Marta Pan et André Wogenscky
Adresse
80 avenue du Général-Leclerc 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse
Ville
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Département
Yvelines
Tarif
Visites guidées de la maison sur inscription préalable à partir du 1er septembre 2026 uniquement par courriel : fondation.mpaw@gmail.com. La visite s’effectue par groupe de dix personnes pour une durée de 45 minutes.

Visite libre du parc de sculptures 19 et 20 septembre Fondation Marta Pan et André Wogenscky Yvelines

Visites guidées de la maison sur inscription préalable à partir du 1er septembre 2026 uniquement par courriel : fondation.mpaw@gmail.com. La visite s’effectue par groupe de dix personnes pour une durée de 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation Marta Pan & André Wogenscky ouvre gratuitement et exceptionnellement au public les portes de la maison-atelier et du parc de sculptures.
Visites guidées de la maison sur inscription préalable à partir du 1er septembre 2026 uniquement par courriel : fondation.mpaw@gmail.com. La visite s’effectue par groupe de dix personnes pour une durée de 45 minutes.
Visite libre du parc de sculptures de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 le samedi et le dimanche.

Fondation Marta Pan et André Wogenscky 80 avenue du Général-Leclerc 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France https://www.pan-wogenscky.com [{« type »: « email », « value »: « fondation.mpaw@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:fondation.mpaw@gmail.com »}] Maison, atelier (1954) et parc conçus par André Wogenscky, architecte, et Marta Pan, plasticienne. RER B – Terminus Saint-Rémy-les-Chevreuse
Visite libre du parc de sculptures

©FondationMartaPanetAndréWogensky

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