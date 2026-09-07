Visite libre du parc de sculptures, Fondation Marta Pan et André Wogenscky, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
samedi 19 septembre 2026 · Fondation Marta Pan et André Wogenscky · Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Informations pratiques
Visite libre du parc de sculptures 19 et 20 septembre Fondation Marta Pan et André Wogenscky Yvelines
Visites guidées de la maison sur inscription préalable à partir du 1er septembre 2026 uniquement par courriel : fondation.mpaw@gmail.com. La visite s’effectue par groupe de dix personnes pour une durée de 45 minutes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation Marta Pan & André Wogenscky ouvre gratuitement et exceptionnellement au public les portes de la maison-atelier et du parc de sculptures.
Visites guidées de la maison sur inscription préalable à partir du 1er septembre 2026 uniquement par courriel : fondation.mpaw@gmail.com. La visite s’effectue par groupe de dix personnes pour une durée de 45 minutes.
Visite libre du parc de sculptures de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 le samedi et le dimanche.
Fondation Marta Pan et André Wogenscky 80 avenue du Général-Leclerc 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France https://www.pan-wogenscky.com [{« type »: « email », « value »: « fondation.mpaw@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:fondation.mpaw@gmail.com »}] Maison, atelier (1954) et parc conçus par André Wogenscky, architecte, et Marta Pan, plasticienne. RER B – Terminus Saint-Rémy-les-Chevreuse
Visite libre du parc de sculptures
©FondationMartaPanetAndréWogensky
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