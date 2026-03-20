Finojet en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

Finojet en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/J79ba5cadb36

FINOJET

Finojet est un chanteur-auteur-compositeur dynamique dont le parcours musical est marqué par une innovation mêlant les genres et par des performances live électrisantes.

Après avoir mené le groupe indie rock Calypso Cora pendant un an, Finojet a lancé sa très attendue carrière solo en 2025, captivant des publics à travers le monde grâce à son mélange unique d’indie et de folk.

En 2025, il a assuré les premières parties de Hollow Coves au Canada, de The Head & The Heart en Australie et de Xavier Rudd en Europe. À cette occasion, il a présenté de nouveaux morceaux issus de son album éponyme devant des salles combles à travers le monde, partageant sa musique avec des milliers de nouveaux fans chaque soir.

Aujourd’hui, en 2026, après avoir annoncé des tournées très attendues en Australie et au Canada, il ajoute désormais officiellement l’Europe à la programmation !

ÉCOUTER

https://tr.ee/T1a4sGDMhi

REGARDER

https://www.youtube.com/@finojet

AIMER

https://www.instagram.com/itsfinojet/

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Vendredi 9 octobre 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Prévente à 17€ / 20€ sur place

Ouverture de la billetterie le 20 mars à 10h

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

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SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Métro Bastille

La newsletter : https://t.ly/cx_NA

La playlist : https://t.ly/6erUG

https://supersonic-records.fr/

Après avoir fait les premières parties de Hollow Coves au Canada, de The Head & The Heart en Australie et de son père Xavier Rudd en Europe, Finojet revient à Paris !

Le vendredi 09 octobre 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 17 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/9aLowFmQz



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