Informations pratiques

Langeac

Fjord

Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg.

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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com

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English :

The Gheorghius, a very devout Romanian-Norwegian couple, settle in a village at the end of a fjord, where they quickly become friends with their neighbors, the Halbergs.

L’événement Fjord Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier