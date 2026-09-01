Fjord Langeac
mercredi 30 septembre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Fjord
Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg.
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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
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English :
The Gheorghius, a very devout Romanian-Norwegian couple, settle in a village at the end of a fjord, where they quickly become friends with their neighbors, the Halbergs.
L’événement Fjord Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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