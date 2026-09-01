Flamenc A Hades Hôtel de Bernis Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Flamenc A Hades

Hôtel de Bernis 3 rue de Bernis Nîmes Gard

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Représentation du spectacle Flamenc A Hades

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Hôtel de Bernis 3 rue de Bernis Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 6 81 20 21 19

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English :

Performance of the show *Flamenc A Hades*

L’événement Flamenc A Hades Nîmes a été mis à jour le 2026-08-18 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes