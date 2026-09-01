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AGENDA · Nîmes

Flamenc A Hades Hôtel de Bernis Nîmes

vendredi 25 septembre 2026 · Hôtel de Bernis · Nîmes

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Hôtel de Bernis
Adresse
3 rue de Bernis
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
15 15 20

Nîmes

Flamenc A Hades

Hôtel de Bernis 3 rue de Bernis Nîmes Gard

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Représentation du spectacle Flamenc A Hades
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Hôtel de Bernis 3 rue de Bernis Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 6 81 20 21 19 

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English :

Performance of the show *Flamenc A Hades*

L’événement Flamenc A Hades Nîmes a été mis à jour le 2026-08-18 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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