AGENDA · Nîmes
Flamenc A Hades Hôtel de Bernis Nîmes
vendredi 25 septembre 2026 · Hôtel de Bernis · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Flamenc A Hades
Hôtel de Bernis 3 rue de Bernis Nîmes Gard
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Représentation du spectacle Flamenc A Hades
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Hôtel de Bernis 3 rue de Bernis Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 6 81 20 21 19
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English :
Performance of the show *Flamenc A Hades*
L’événement Flamenc A Hades Nîmes a été mis à jour le 2026-08-18 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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