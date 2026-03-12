Flamme de cœur – Musique persane Théâtre Mandapa Paris

Un ensemble composé par plusieurs cultures et plusieurs couleurs de notes sur les chansons persanes.

La musique, la poésie, la voix et l’émotion seront vos guides sur ce chemin…

Chanteuse, conteuse, comédienne et professeur de danse, Khatoon Panahi veut promouvoir et préserver « les anciennes chansons du terroir iranien tombées dans l’oubli, afin de les remettre au goût du jour dans de nouveaux enregistrements. »

Un ensemble composé par plusieurs cultures et plusieurs couleurs de notes sur les chansons persanes.

Le dimanche 31 mai 2026

de 18h00 à 19h30

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T18:00:00+02:00_2026-05-31T19:30:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa



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