AGENDA · Générargues
Flânerie des arts, Générargues, Générargues
dimanche 20 septembre 2026 · Générargues
Informations pratiques
Flânerie des arts Dimanche 20 septembre, 09h00 Générargues Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Parcours d’exposition dans les ruelles du village, avec une cinquantaine d’exposants.
Proposée par l’association Générargues en fête.
Générargues 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « peinture.chm@gmail.com »}]
Une flânerie artistique pour les journées du Patrimoine
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