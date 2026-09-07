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AGENDA · Générargues

Flânerie des arts, Générargues, Générargues

dimanche 20 septembre 2026 · Générargues

Flânerie des arts, Générargues, Générargues

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Générargues
Adresse
30140 Générargues
Ville
30140 Générargues
Département
Gard

Flânerie des arts Dimanche 20 septembre, 09h00 Générargues Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcours d’exposition dans les ruelles du village, avec une cinquantaine d’exposants.

Proposée par l’association Générargues en fête.

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Une flânerie artistique pour les journées du Patrimoine

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