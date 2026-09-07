Flânerie des arts, Générargues, Générargues

Informations pratiques

Flânerie des arts Dimanche 20 septembre, 09h00 Générargues Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcours d’exposition dans les ruelles du village, avec une cinquantaine d’exposants.

Proposée par l’association Générargues en fête.

Générargues 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « peinture.chm@gmail.com »}]

Une flânerie artistique pour les journées du Patrimoine