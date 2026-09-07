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Journée mondiale du bambou, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

vendredi 18 septembre 2026 · La Bambouseraie en Cévennes · Générargues

Journée mondiale du bambou, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
La Bambouseraie en Cévennes
Adresse
552 Montsauve, 30140 Générargues
Ville
30140 Générargues
Département
Gard
Tarif
15,50 €, 11,50 € pour les 4-12 ans

Journée mondiale du bambou Vendredi 18 septembre, 09h30 La Bambouseraie en Cévennes Gard

15,50 €, 11,50 € pour les 4-12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 70 47 »}]
Jeux, animations, dégustations, fabrications, …

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