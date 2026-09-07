AGENDA · Générargues
Journée mondiale du bambou, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues
vendredi 18 septembre 2026 · La Bambouseraie en Cévennes · Générargues
Informations pratiques
Journée mondiale du bambou Vendredi 18 septembre, 09h30 La Bambouseraie en Cévennes Gard
15,50 €, 11,50 € pour les 4-12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 70 47 »}]
Jeux, animations, dégustations, fabrications, …
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