Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

FlashDance What a feeling

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-28

fin : 2027-03-28

Date(s) :

2027-03-28

Le phénomène du film à succès Flashdance revient sur scène pour une tournée exceptionnelle dans toute la France !

Une comédie musicale qui comprend les plus grands hits des années 80.

Le spectacle Flashdance raconte l’histoire inoubliable d’Alex, ouvrière dans une aciérie de Pittsburgh le jour, et danseuse dans un bar la nuit, rêvant de devenir un jour une star de la danse. Quand une romance avec son patron à l’usine, menace de compliquer ses ambitions, Alex apprend la signification de l’amour et se sert de son talent afin de réaliser son rêve.

Retrouvez sur scène plus de 18 artistes qui vous feront danser sur les plus grands titres tels que What a Feeling , Maniac , Gloria , Manhunt , I Love Rock & Roll , Cameleon Girls …

Palais des Congrès Salle Ravel

Présenté par le Casino Barrière du Touquet .

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement FlashDance What a feeling Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage