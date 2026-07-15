Flavia Coelho Fontenay-le-Comte
vendredi 15 janvier 2027 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Flavia Coelho
70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:30:00
fin : 2027-01-15 21:50:00
Date(s) :
2027-01-15
World Music
Flavia Coelho, artiste franco-brésilienne au talent éclatant, propose un spectacle intime et vibrant où musique et récit personnel se répondent avec une rare intensité. Entre gouaille fougueuse, énergie solaire et passion contagieuse, elle nous entraîne dans un voyage sensible où chaque note résonne en écho avec son parcours entre le Brésil et la France.
Dans cette création, Flavia tisse habilement souvenirs d’enfance, défis de vie et instants de joie dans une performance généreuse où chaque chanson devient un fragment de récit. Sa musique, métissée et lumineuse, agit comme un langage universel, créant une connexion immédiate avec le public et révélant toute la richesse de son identité. Accompagnée au piano par le talentueux Victor Vagh-Weinmann, elle transforme la scène en un espace où la musique et l’histoire personnelle se rencontrent, offrant une exploration profonde de son identité́.
Un spectacle profondément humain, célébrant la diversité culturelle, la liberté et le pouvoir fédérateur de la musique.
Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience chaleureuse et captivante, portée par une artiste à la présence magnétique !
Durée 1h20 I Tout public
Placement libre assis
Tarif B
Plein tarif (hors abonnement) 30€
Tarif partenaires (hors abonnement) 26€
Tarif réduit (hors abonnement) 20€
Abonnés tout public 25€
Abonnés tarif réduit 18€ .
70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr
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English :
World Music
L’événement Flavia Coelho Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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