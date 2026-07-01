Fleurs comestibles à croquer… Île de Vassivière Beaumont-du-Lac

Informations pratiques

Beaumont-du-Lac

Fleurs comestibles à croquer…

Île de Vassivière Jardin des Simples Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Découverte au jardin des simples des plantes comestibles, et notamment des fleurs.

Reconnaître, savoir cueillir, idées pour petits plats…

Animation suivie d’un goûter .

Île de Vassivière Jardin des Simples Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 52 94 06 callunedemillevaches@orange.fra

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English : Fleurs comestibles à croquer…

L’événement Fleurs comestibles à croquer… Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Lac de Vassivière