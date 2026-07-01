UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beaumont-du-Lac

Fleurs comestibles à croquer… Île de Vassivière Beaumont-du-Lac

jeudi 30 juillet 2026 · Île de Vassivière · Beaumont-du-Lac

Fleurs comestibles à croquer… Île de Vassivière Beaumont-du-Lac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Île de Vassivière
Adresse
Jardin des Simples
Ville
87120 Beaumont-du-Lac
Département
Haute-Vienne
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Beaumont-du-Lac

Fleurs comestibles à croquer…

Île de Vassivière Jardin des Simples Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Découverte au jardin des simples des plantes comestibles, et notamment des fleurs.
Reconnaître, savoir cueillir, idées pour petits plats…
Animation suivie d’un goûter   .

Île de Vassivière Jardin des Simples Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 52 94 06  callunedemillevaches@orange.fra

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fleurs comestibles à croquer…

L’événement Fleurs comestibles à croquer… Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Lac de Vassivière

À voir aussi à Beaumont-du-Lac (Haute-Vienne)