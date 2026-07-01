Fleurs comestibles à croquer… Île de Vassivière Beaumont-du-Lac
jeudi 30 juillet 2026 · Île de Vassivière · Beaumont-du-Lac
Informations pratiques
Beaumont-du-Lac
Fleurs comestibles à croquer…
Île de Vassivière Jardin des Simples Beaumont-du-Lac Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Découverte au jardin des simples des plantes comestibles, et notamment des fleurs.
Reconnaître, savoir cueillir, idées pour petits plats…
Animation suivie d’un goûter .
Île de Vassivière Jardin des Simples Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 52 94 06 callunedemillevaches@orange.fra
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English : Fleurs comestibles à croquer…
L’événement Fleurs comestibles à croquer… Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Lac de Vassivière
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