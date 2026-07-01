Fleurs de chapiteaux, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

jeudi 9 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Fleurs de chapiteaux Jeudi 9 juillet, 10h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Atelier 6-12 ans, gratuit sur inscription _ Activité réservée aux enfants et encadrée par l’animatrice.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T10:30:00+02:00 – 2026-07-09T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T10:30:00+02:00 – 2026-07-09T12:30:00+02:00

Les chapiteaux sont des décorations sculptées que l’on trouve en haut des colonnes dans les monuments anciens. Souvent, ils représentent des feuilles, des plantes ou des fleurs.

À ton tour d’imaginer et de modeler un chapiteau fleuri ! Avec la pâte autodurcissante, crée des pétales, des feuilles et des formes en relief pour inventer une petite sculpture inspirée de l’architecture. Chaque création peut devenir un drôle de jardin de pierre, réel ou imaginaire.

Retrouvez le programme complet sur https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/ »}] [{« data »: {« author »: « Nevers Agglomu00e9ration », « cache_age »: 86400, « description »: « Festival culturel et familial de trois jours au Musu00e9e de la Fau00efence et des Beaux-Arts, mu00ealant concerts, spectacles et ateliers. La Garden Party invite petits et grands u00e0 partager un moment festif, convivial et riche en du00e9couvertes… », « type »: « rich », « title »: « Programme Garden Party », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/004843568d0da94d19d3b », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/4843568 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «

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Atelier 6-12 ans, de 10h30 à 12h30

Ville de Nevers, Nevers Agglo