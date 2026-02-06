Floralies et brocante Long
Floralies et brocante Long samedi 9 mai 2026.
Floralies et brocante
Long Somme
Tarif : – – EUR
Début : 2026-05-09
2026-05-09
L’association Long Animation vous donne rendez-vous à l’occasion des floralies et de sa brocante.
Informations au 06 87 51 70 70 ou longanimations@hotmail.fr
Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 87 51 70 70 longanimations@hotmail.fr
English :
The Long Animation association invites you to its flower show and flea market.
Information on 06 87 51 70 70 or longanimations@hotmail.fr
L’événement Floralies et brocante Long a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre