Floralies et brocante

Long Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’association Long Animation vous donne rendez-vous à l’occasion des floralies et de sa brocante.

Informations au 06 87 51 70 70 ou longanimations@hotmail.fr

L’association Long Animation vous donne rendez-vous à l’occasion des floralies et de sa brocante.

Informations au 06 87 51 70 70 ou longanimations@hotmail.fr .

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 87 51 70 70 longanimations@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Long Animation association invites you to its flower show and flea market.

Information on 06 87 51 70 70 or longanimations@hotmail.fr

L’événement Floralies et brocante Long a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre