Flore Benguigui & The Sensible Notes Théâtre de Pertuis Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Flore Benguigui & The Sensible Notes

Vendredi 6 novembre 2026 de 20h30 à 22h.

167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06 22:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Une musique joyeuse, mouvante, vivante

Après des années à chanter dans le groupe L’Impératrice, elle revient à son premier amour le jazz qu’elle écoutait adolescente et qu’elle n’a cessé de jouer et de célébrer.

“C’est du jazz mais c’est marrant”, prévient Flore Benguigui. Sur scène, cette phrase devient manifeste ici, le jazz n’est pas une affaire de posture ni d’érudition, mais un terrain de jeu collectif et jubilatoire, où les accidents sont les bienvenus. Le but démanteler d’emblée nos aprioris sur une musique bien trop souvent considérée comme élitiste et faire des ponts entre les époques c’est du jazz des années 30, oui, mais raconté au présent, twisté avec des sonorités nouvelles et une jubilation manifeste.

Flore et sa joyeuse clique font de chaque concert une expérience à la fois libre, drôle et pédagogique.



Parcours Métropolitain du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents

Voix Flore Benguigui

Contrebasse Pierre-François Maurin

Piano Charles Tois

Batterie Maxime Mary .

Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

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English :

Joyful, dynamic, lively music

L’événement Flore Benguigui & The Sensible Notes Pertuis a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Pertuis