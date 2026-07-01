FLORENTIN FOUCH, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

FLORENTIN FOUCH Vendredi 20 novembre, 20h30 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 20 à 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

UNE HISTOIRE DE FOUCH

Empreintes d’humour et de poésie, les chansons de Florentin Fouch se frottent au réel avec malice.

Ce chanteur à l’eau de ruse, entraîne le public dans une complicité immédiate, entre textes ciselés et improvisations partagées.

Sur scène, il se présente en duo avec Simon Depys, guitariste et compositeur singulier, dont le jeu inventif mêle percussions acoustiques et explorations électriques. Ensemble, ils donnent naissance à un concert vivant et généreux.

Florentin Fouch [instrument – chant]

Simon Depys [guitare]

www.florentinfouch.com

Billetterie en ligne

Vidéo

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}, {« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}] [{« link »: « http://www.florentinfouch.com »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« data »: {« author »: « Florentin Fouch », « cache_age »: 86400, « description »: « A priori, l’a priori, c’est la prioritu00e9 …nhttps://linktr.ee/florentinfouchnnhttps://www.facebook.com/FLorentinfouchnhttps://www.instagram.com/florentinfouch/nhttps://www.tiktok.com/@florentinfouch?_t=ZN-8wUNY032RMs&_r=1nhttps://open.spotify.com/intl-fr/track/5ODmRYk7MJGhRy1j3Ea2mA », « type »: « video », « title »: « La prioriteu0301 – Florentin Fouch et Simon Depys -« , « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/3FNcfq2bu1Y/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=3FNcfq2bu1Y », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCnvK_D7vbMFPPNONC3E0O_w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Empreintes d’humour et de poésie, les chansons de Florentin Fouch se frottent au réel avec malice. Florentin Fouch

Luc Davino