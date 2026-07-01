FLORENTIN FOUCH, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains
vendredi 20 novembre 2026 · Centre culturel René Char · Digne-les-Bains
Informations pratiques
FLORENTIN FOUCH Vendredi 20 novembre, 20h30 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence
Tarifs de 20 à 8 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00
UNE HISTOIRE DE FOUCH
Empreintes d’humour et de poésie, les chansons de Florentin Fouch se frottent au réel avec malice.
Ce chanteur à l’eau de ruse, entraîne le public dans une complicité immédiate, entre textes ciselés et improvisations partagées.
Sur scène, il se présente en duo avec Simon Depys, guitariste et compositeur singulier, dont le jeu inventif mêle percussions acoustiques et explorations électriques. Ensemble, ils donnent naissance à un concert vivant et généreux.
Florentin Fouch [instrument – chant]
Simon Depys [guitare]
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Empreintes d’humour et de poésie, les chansons de Florentin Fouch se frottent au réel avec malice. Florentin Fouch
Luc Davino
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