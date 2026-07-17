Florilège : 5 ans d’œuvres du mois au Musée Ducastel-Vera et présentation exceptionnelle de l’Escamoteur, Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Florilège : 5 ans d’œuvres du mois au Musée Ducastel-Vera et présentation exceptionnelle de l’Escamoteur 19 et 20 septembre Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les œuvres du mois rythment la vie du musée depuis septembre 2021 et permettent de mettre en avant la richesse et la diversité de sa collection, les plus belles d’entre elles s’exposent à l’espace Paul-et-André-Vera. L’occasion de découvrir ou de revoir ces trésors du musée.

Elles seront rejointes, le temps d’un week-end, par le tableau emblématique du musée, « L’Escamoteur » (Jérôme Bosch, entourage), non visible en dehors des expositions temporaires.

Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera 2 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 33130872075 https://www.saintgermainenlaye.fr/736/musee-municipal.htm Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d’œuvres d’art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n’a depuis cessé de s’enrichir grâce aux donations des amateurs d’art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins, qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier.

Le Musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le Service des collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au début du XXe siècle, dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France.

Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera.

Exposition

© Musée municipal Ducastel-Vera. Cl. M. Bury