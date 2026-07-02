Florilège — Exposition, Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

Florilège — Exposition 26 avril – 6 juin 2027 Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-26T10:00:00+02:00 – 2027-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2027-06-06T10:00:00+02:00 – 2027-06-06T17:00:00+02:00

Cette exposition donne une forme visible et partageable aux recherches menées au département photographie de Paris 8, en pensant l’exposition comme dispositif critique où images, textes, légendes et récits dialoguent. Cette dimension met en jeu la photographie non seulement comme objet à voir, mais comme champ de lecture, d’interprétation et d’expérimentation, en écho aux nouveaux horizons du couple texte–image ouverts par le bicentenaire. Nous prévoyons plusieurs expositions à Saint-Denis, en collaboration avec le Musée d’Art et d’Histoire Paul-Éluard et l’association Diaph8. L’exposition phare présentera les travaux d’artistes de renom, diplômées de l’université Paris 8, en coopération avec Nathalie Lafforgue, responsable de la collection départementale d’art contemporain du Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis 22bis, rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Cette exposition donne une forme visible et partageable aux recherches menées au département photographie de Paris 8, en pensant l’exposition comme dispositif critique où images, textes, légendes et…

© Mathieu Harel Vivier