Flottage à bûches perdues quai des moulins, derrière Le Pré Lecomte Clamecy
Flottage à bûches perdues quai des moulins, derrière Le Pré Lecomte Clamecy dimanche 7 juin 2026.
Flottage à bûches perdues
quai des moulins, derrière Le Pré Lecomte Rue de l’Abreuvoir Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 13:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Flottage à bûches perdues à Clamecy avec l’association Flotescale, au bief des Moulins de la ville entre l’étang du Pré Lecomte et la rue de l’Abreuvoir.
Venez vivre l’expérience unique et ancestrale des Flotteurs de bois. Participez aux lâchers de bûches perdues avec l’association Flotescale. .
quai des moulins, derrière Le Pré Lecomte Rue de l’Abreuvoir Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 76 62 54
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English : Flottage à bûches perdues
L’événement Flottage à bûches perdues Clamecy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais
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