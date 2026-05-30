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FMP Fashion show Défilé de mode Fort-Mahon-Plage

FMP Fashion show Défilé de mode Fort-Mahon-Plage samedi 8 août 2026.

Adresse : rue des écoles

Ville : 80120 Fort-Mahon-Plage

Département : Somme

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Fort-Mahon-Plage

FMP Fashion show Défilé de mode

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Nouveauté sur la commune
En partenariat avec Lecouffe Atelier et les commerçants de prêts à porter de la ville

Stands de vente Défilé
Nouveauté sur la commune
En partenariat avec Lecouffe Atelier et les commerçants de prêts à porter de la ville

Stands de vente Défilé   .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 

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English :

New on the commune:
In partnership with Lecouffe Atelier and the town’s ready-to-wear retailers

Sales stands Fashion show

L’événement FMP Fashion show Défilé de mode Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-30 par OT DE FORT MAHON

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