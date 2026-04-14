Focalenuart Festival photographique de nu artistique (16ème rencontre) Place Jean Moulin Villeréal
Focalenuart Festival photographique de nu artistique (16ème rencontre) Place Jean Moulin Villeréal samedi 1 août 2026.
Villeréal
Focalenuart Festival photographique de nu artistique (16ème rencontre)
Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Pour cette XVIème édition du festival, nous aurons le grand plaisir d’accueillir les invités d’honneur des deux années précédentes Lily Stoneheart et Caltar. Les neuf autres exposants seront Barrold, Jean François Bourgeois, François Dhoury, Philippe Godfroid, Christian l’Hédoniste, Melobatz, Stéphane Ménard, Emmanuel Poncelet et Svarte.
L’invité d’honneur de cette année est Jean Banq, ambassadeur de la fédération photographique de France, avec sa série Fusions Océanes.
Les nouveautés de cette année présentation d’un bronze réalisé par le sculpteur fondeur Pascal Peltier en présence du modèle qui a posé pour l’œuvre, Stellaluna Diap mais aussi l’exposition d’une série de peintures à l’huile de l’artiste peintre Claudine Menou , des mini conférences, un atelier portrait (gratuit) et ateliers de nu artistique (payant). .
Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 68 01 17 contact@focalenuart.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Focalenuart Festival photographique de nu artistique (16ème rencontre)
L’événement Focalenuart Festival photographique de nu artistique (16ème rencontre) Villeréal a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)
- Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal 25 avril 2026
- 4ème Grand Prix Cycliste de la Bastide de Villeréal Villeréal 26 avril 2026
- Circuit de la Bastide Royale Villeréal Villeréal Lot-et-Garonne 1 mai 2026
- Villeréal, le circuit de la bastide royale Villeréal Lot-et-Garonne 1 mai 2026
- Villeréal, de la Bastide à l’église de Parisot Villeréal Lot-et-Garonne 1 mai 2026