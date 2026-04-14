Focalenuart Festival photographique de nu artistique (16ème rencontre) Place Jean Moulin Villeréal

Villeréal

Focalenuart Festival photographique de nu artistique (16ème rencontre)

Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Pour cette XVIème édition du festival, nous aurons le grand plaisir d’accueillir les invités d’honneur des deux années précédentes Lily Stoneheart et Caltar. Les neuf autres exposants seront Barrold, Jean François Bourgeois, François Dhoury, Philippe Godfroid, Christian l’Hédoniste, Melobatz, Stéphane Ménard, Emmanuel Poncelet et Svarte.

L’invité d’honneur de cette année est Jean Banq, ambassadeur de la fédération photographique de France, avec sa série Fusions Océanes.

Les nouveautés de cette année présentation d’un bronze réalisé par le sculpteur fondeur Pascal Peltier en présence du modèle qui a posé pour l’œuvre, Stellaluna Diap mais aussi l’exposition d’une série de peintures à l’huile de l’artiste peintre Claudine Menou , des mini conférences, un atelier portrait (gratuit) et ateliers de nu artistique (payant). .

Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 68 01 17 contact@focalenuart.org

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English : Focalenuart Festival photographique de nu artistique (16ème rencontre)

L’événement Focalenuart Festival photographique de nu artistique (16ème rencontre) Villeréal a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Bastides