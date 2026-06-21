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Focus historiques (30 min), Château et jardins royaux d’Amboise, Amboise

samedi 19 septembre 2026 · Château et jardins royaux d’Amboise · Amboise

Focus historiques (30 min), Château et jardins royaux d’Amboise, Amboise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château et jardins royaux d’Amboise
Adresse
5 Montée de l'Emir Abd el Kader, 37400 Amboise, France
Ville
37400 Amboise
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Inclus dans le billet d’entrée au château (TARIFS RÉDUITS JEP : 13.60€/adulte ; 12.20€/étudiant et 9.80€/enfant (7-18 ans)), (SUR RÉSERVATION, places limitées)

Focus historiques (30 min) 19 et 20 septembre Château et jardins royaux d’Amboise Indre-et-Loire

Inclus dans le billet d’entrée au château (TARIFS RÉDUITS JEP : 13.60€/adulte ; 12.20€/étudiant et 9.80€/enfant (7-18 ans)), (SUR RÉSERVATION, places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Durant ces deux jours (19 et 20 septembre) seront également mises en lumière trois parties du château par une présentation de 30 minutes : la chapelle, la Tour Heurtault et le jardin de Naples.
12h00 : la chapelle Saint-Hubert
14h00 : la Tour Heurtault
15h00 : le jardin de Naples
16h00 : la chapelle Saint-Hubert
17h00 : la Tour Heurtault
18h00 : le jardin de Naples (attention pour le focus de 18h : la première porte du château fermant à 18h00, prévoyez la visite du logis avant)

Château et jardins royaux d’Amboise 5 Montée de l’Emir Abd el Kader, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247570098 http://www.chateau-amboise.com https://www.facebook.com/chateauroyaldamboisefanpage/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-amboise.com/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] A son retour d’Italie, Charles VIII entreprit la reconstruction du château primitif. Dominant la ville, l’édifice présente un plan en triangle. Le Logis du Roi, bâti sous Charles VIII, de style gothique, occupe le front de Loire. Du côté opposé se dresse l’aile Louis XII de style Renaissance. Chacune des ailes est flanquée d’une grosse tour. Louis XII, François Ier, Léonard de Vinci et Charles Quint y séjournèrent. Aux XVIIe et XIXe siècle, le lieu fut utilisé comme prison. La chapelle Saint-Hubert, du XVe siècle, contiendrait la dépouille de Léonard de Vinci. Centre-ville d’Amboise.
Durant ces deux jours (19 et 20 septembre) seront également mises en lumière trois parties du château par une présentation de 30 minutes : la chapelle, la Tour Heurtault et le jardin de Naples.

©Erwan Fiquet

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