Focus international Hauts-de-France / Flandre / Wallonie à la Maison de la Culture TEMPS FORT EMERGE Amiens
Focus international Hauts-de-France / Flandre / Wallonie à la Maison de la Culture TEMPS FORT EMERGE Amiens mardi 30 mars 2027.
Amiens
Focus international Hauts-de-France / Flandre / Wallonie à la Maison de la Culture TEMPS FORT EMERGE
Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-30
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-03-30
Théâtre Rencontres
CITADELLE
SIMON CAPELLE, MÉLODIE LASSELIN ZONE —POÈME—
DU MARDI 30 MARS AU VENDREDI 2 AVRIL 2027
MAISON DU THÉÂTRE D’AMIENS
MAR 30 MARS 2027 • 20H
MER 31 MARS 2027 • 20H
JEU 1ER AVR 2027 • 19H30
VEN 2 AVR 2027 • 20H
Exposition
VERNISSAGE | LA SEMAINE IDÉALE LES ÉTUDIANT•ES OCCUPENT LA MCA !
MER 31 MARS 2027 · 18H
MAISON DE LA CULTURE
Conférence
TIM INGOLD
COMMENT HABITER LE MONDE ENSEMBLE, AUJOURD’HUI ET DEMAIN ?
MER 31 MARS 2027 · 20H
MAISON DE LA CULTURE
Théâtre
LA PARABOLE DU SEUM
RÉBECCA CHAILLON COMPAGNIE DANS LE VENTRE ARTISTE ASSOCIÉE
JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 AVRIL 2027
GRAND THÉÂTRE
JEU 1ER AVR 2027 • 19H
VEN 2 AVR 2027 • 19H
Danse
WET MONSTER TITRE PROVISOIRE
TATIANA JULIEN COMPAGNIE INTERSCRIBO ARTISTE ASSOCIÉE
JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 AVRIL 2027
NEW DREAMS
JEU 1ER AVR 2027 • 22H30
VEN 2 AVR 2027 • 22H30
Cirque Belgique Tribu
NUGGETS
MAXIM STORMS
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 AVRIL 2027
CIRQUE JULES VERNE
VEN 2 AVR 2027 • 14H15
SAM 3 AVR 2027 • 19H30
Théâtre Belgique Tribu
APPELLATION SAUVAGE CONTRÔLÉE
HÉLÈNE COLLIN, NISKA ASBL
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 AVRIL 2027
PETIT THÉÂTRE
VEN 2 AVR 2027 • 17H
SAM 3 AVR 2027 • 17H
Danse
BOCSON
JULIETTE CHEVALIER COMPAGNIE LA DRACHE
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 AVRIL 2027
BEAUVAIS, THÉÂTRE DU BEAUVAISIS SCÈNE NATIONALE
VEN 2 AVR 2027 • 19H
SAM 3 AVR 2027 • 18H
Danse Belgique
HOLOBIONTES
FLORENCIA DEMESTRI, SAMUEL LEFEUVRE
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 AVRIL 2027
BEAUVAIS, THÉÂTRE DU BEAUVAISIS SCÈNE NATIONALE
VEN 2 AVR 2027 • 21H
SAM 3 AVR 2027 • 16H
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Théâtre Rencontres
CITADELLE
SIMON CAPELLE, MÉLODIE LASSELIN ZONE —POÈME—
DU MARDI 30 MARS AU VENDREDI 2 AVRIL 2027
MAISON DU THÉÂTRE D’AMIENS
MAR 30 MARS 2027 • 20H
MER 31 MARS 2027 • 20H
JEU 1ER AVR 2027 • 19H30
VEN 2 AVR 2027 • 20H
Exposition
VERNISSAGE | LA SEMAINE IDÉALE LES ÉTUDIANT•ES OCCUPENT LA MCA !
MER 31 MARS 2027 · 18H
MAISON DE LA CULTURE
Conférence
TIM INGOLD
COMMENT HABITER LE MONDE ENSEMBLE, AUJOURD’HUI ET DEMAIN ?
MER 31 MARS 2027 · 20H
MAISON DE LA CULTURE
Théâtre
LA PARABOLE DU SEUM
RÉBECCA CHAILLON COMPAGNIE DANS LE VENTRE ARTISTE ASSOCIÉE
JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 AVRIL 2027
GRAND THÉÂTRE
JEU 1ER AVR 2027 • 19H
VEN 2 AVR 2027 • 19H
Danse
WET MONSTER TITRE PROVISOIRE
TATIANA JULIEN COMPAGNIE INTERSCRIBO ARTISTE ASSOCIÉE
JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 AVRIL 2027
NEW DREAMS
JEU 1ER AVR 2027 • 22H30
VEN 2 AVR 2027 • 22H30
Cirque Belgique Tribu
NUGGETS
MAXIM STORMS
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 AVRIL 2027
CIRQUE JULES VERNE
VEN 2 AVR 2027 • 14H15
SAM 3 AVR 2027 • 19H30
Théâtre Belgique Tribu
APPELLATION SAUVAGE CONTRÔLÉE
HÉLÈNE COLLIN, NISKA ASBL
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 AVRIL 2027
PETIT THÉÂTRE
VEN 2 AVR 2027 • 17H
SAM 3 AVR 2027 • 17H
Danse
BOCSON
JULIETTE CHEVALIER COMPAGNIE LA DRACHE
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 AVRIL 2027
BEAUVAIS, THÉÂTRE DU BEAUVAISIS SCÈNE NATIONALE
VEN 2 AVR 2027 • 19H
SAM 3 AVR 2027 • 18H
Danse Belgique
HOLOBIONTES
FLORENCIA DEMESTRI, SAMUEL LEFEUVRE
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 AVRIL 2027
BEAUVAIS, THÉÂTRE DU BEAUVAISIS SCÈNE NATIONALE
VEN 2 AVR 2027 • 21H
SAM 3 AVR 2027 • 16H
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
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English :
Theater ? Encounters
CITADELLE
SIMON CAPELLE, MÉLODIE LASSELIN ZONE “POÈME”
TUESDAY, MARCH 30 THROUGH FRIDAY, APRIL 2, 2027
MAISON DU THÉÂTRE D’AMIENS
TUE, MARCH 30, 2027, 8:00 PM
WED, MARCH 31, 2027, 8:00 PM
THU, APRIL 1, 2027, 7:30 PM
FRI, APRIL 2, 2027, 8:00 PM
Exhibition
OPENING RECEPTION | IDEAL WEEK: STUDENTS TAKE OVER THE MCA!
WED, MARCH 31, 2027, 6:00 PM
MAISON DE LA CULTURE
Lecture
TIM INGOLD
HOW CAN WE LIVE IN THE WORLD TOGETHER, TODAY AND TOMORROW?
WED, MARCH 31, 2027 %B7 8:00 PM
MAISON DE LA CULTURE
Theater
THE PARABLE OF THE SEUM
REBECCA CHAILLON COMPAGNIE DANS LE VENTRE ASSOCIATE ARTIST
THURSDAY, APRIL 1, AND FRIDAY, APRIL 2, 2027
GRAND TH%C9%C2TRE
THU, APRIL 1, 2027 ? 7:00 PM
FRI, APRIL 2, 2027 ? 7:00 PM
Dance
WET MONSTER ? WORKING TITLE
TATIANA JULIEN INTERSCRIBO COMPANY ASSOCIATE ARTIST
THURSDAY, APRIL 1 AND FRIDAY, APRIL 2, 2027
NEW DREAMS
THURSDAY, APRIL 1, 2027 ? 10:30 PM
FRIDAY, APRIL 2, 2027 ? 10:30 PM
Circus ? Belgium ? Tribu
NUGGETS
MAXIM STORMS
FRIDAY, APRIL 2, AND SATURDAY, APRIL 3, 2027
CIRQUE JULES VERNE
FRI, APRIL 2, 2027 ? 2:15 PM
SAT, APRIL 3, 2027 ? 7:30 PM
Theater ? Belgium ? Tribu
APPELLATION SAUVAGE CONTR%D4L%C9E
H%C9L%C8NE COLLIN, NISKA ASBL
FRIDAY, APRIL 2, AND SATURDAY, APRIL 3, 2027
PETIT THÉÂTRE
Fri, Apr 2, 2027 ? 5:00 PM
Sat, Apr 3, 2027 ? 5:00 PM
Dance
BOCSON
JULIETTE CHEVALIER COMPAGNIE LA DRACHE
FRIDAY, APRIL 2 AND SATURDAY, APRIL 3, 2027
BEAUVAIS, THÉÂTRE DU BEAUVAISIS NATIONAL STAGE
FRIDAY, APRIL 2, 2027, AT 7:00 PM
SATURDAY, APRIL 3, 2027, AT 6:00 PM
Dance Belgium
HOLOBIONTES
FLORENCIA DEMESTRI, SAMUEL LEFEUVRE
FRIDAY, APRIL 2 AND SATURDAY, APRIL 3, 2027
BEAUVAIS, THÉÂTRE DU BEAUVAISIS SCÈNE NATIONALE
Fri, April 2, 2027 ? 9:00 PM
Sat, April 3, 2027 ? 4:00 PM
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Focus international Hauts-de-France / Flandre / Wallonie à la Maison de la Culture TEMPS FORT EMERGE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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