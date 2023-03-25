Focus Jeux Vidéo épisode 4, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Focus Jeux Vidéo épisode 4 Samedi 25 mars 2023, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-03-25T14:30:00+01:00 – 2023-03-25T16:00:00+01:00

Fin : 2023-03-25T14:30:00+01:00 – 2023-03-25T16:00:00+01:00

Avouons-le : casser des choses, ça peut être rigolo ! Nous aimons tous mettre une pichenette dans la tour en planchettes de pin des Landes. Nous adorons voir le château de cartes s’écrouler après lui avoir soufflé dessus. Nous jubilons sur un chantier quand vient le moment de faire tomber un mur à coup de masse. C’est un peu pour cela que nous aimons les jeux vidéo : grâce à la puissance des machines d’aujourd’hui, nous pouvons virtuellement y détruire tout et n’importe quoi, pour les besoins d’un gameplay, d’un scénario ou juste pour le plaisir.

Dans ce quatrième épisode des Focus jeux vidéo, nous vous proposons d’explorer avec nos invités un aspect singulier des jeux vidéo : la destruction. Comment concevoir et programmer la destruction dans les jeux ? Pourquoi est-ce que l’on aime tant casser des choses ? Est-il constructif de détruire ?

Invité·e·s :

Vanessa Lalo, psychologue clinicienne

Antoine Aubin, ingénieur informatique et engine programmer

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/e-lab/focus-jeux-video La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Chaque mois, des spécialistes sont invités à l’e-LAB pour explorer un thème spécifique lié au jeu vidéo jeu vidéo jeux vidéo

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