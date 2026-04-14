Focus Jeux vidéo saison 4, épisode 6 – Du papier à l’écran : le jeu de rôle en action, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Focus Jeux vidéo saison 4, épisode 6 – Du papier à l’écran : le jeu de rôle en action Samedi 25 avril, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Interdépendance ou cercle vertueux ? Difficile de se prononcer sur la question des influences entre jeu vidéo RPG et jeu de rôle car, comme le dit la chanson, « qui de nous deux inspire l’autre ? »

En compagnie de nos invités, penchez-vous sur les différentes passerelles et les usages qu’elles ont fait émerger. Faites un jet de dextérité et… c’est à vous de jouer !

Invité·e·s :

FibreTigre, spécialiste de la narration interactive ou non-linéaire, game designer et narrative designer

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/e-lab/focus-jeux-video/saison-4 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Chaque mois, des spécialistes sont invités à l’e-LAB pour explorer un thème spécifique lié au jeu vidéo jeu vidéo jeux vidéo

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