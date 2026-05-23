Focus On Forum Antique de Bavray Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Guéret

Focus On Forum Antique de Bavray

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le focus on est un rendez-vous mensuel qui permet de découvrir un site, un musée, un château.

Ce mois-ci, nous découvrirons le forum antique de Bavray dans la région des Hauts-de-France qui était la capitale des Nerviens.

Public ados/adultes. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : Focus On Forum Antique de Bavray

L’événement Focus On Forum Antique de Bavray Guéret a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Grand Guéret