Focus On Forum Antique de Bavray Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Focus On Forum Antique de Bavray Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret samedi 13 juin 2026.
Guéret
Focus On Forum Antique de Bavray
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le focus on est un rendez-vous mensuel qui permet de découvrir un site, un musée, un château.
Ce mois-ci, nous découvrirons le forum antique de Bavray dans la région des Hauts-de-France qui était la capitale des Nerviens.
Public ados/adultes. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
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English : Focus On Forum Antique de Bavray
L’événement Focus On Forum Antique de Bavray Guéret a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Grand Guéret
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