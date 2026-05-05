Focus On musée de la tapisserie de Bayeux Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Guéret

Focus On musée de la tapisserie de Bayeux

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Focus On est une présentation découverte d’un site, d’un musée ou d’un château en lien avec les oeuvres de la Micro-Folie.

Ce samedi, nous partirons à la découverte du musée de la tapisserie de Bayeux, l’occasion de mieux connaître l’histoire de ce chef-d’oeuvre de l’art roman.

Public ados adultes.

Inscription conseillée .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : Focus On musée de la tapisserie de Bayeux

L’événement Focus On musée de la tapisserie de Bayeux Guéret a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Grand Guéret