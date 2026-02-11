Foire à la brocante et aux antiquités Le Puy-en-Velay
Foire à la brocante et aux antiquités Le Puy-en-Velay dimanche 4 octobre 2026.
Foire à la brocante et aux antiquités
place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Venez chiner à la foire à la brocante et aux antiquités de l’automne au Puy-en-Velay. Des exposants professionnels de la région Auvergne Rhône-Alpes vous attendent.
place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr
English :
Come and bargain-hunt at the autumn antique fair in Le Puy-en-Velay. Professional exhibitors from the Auvergne Rhône-Alpes region await you.
