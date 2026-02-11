Foire à la brocante et aux antiquités

place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Venez chiner à la foire à la brocante et aux antiquités de l’automne au Puy-en-Velay. Des exposants professionnels de la région Auvergne Rhône-Alpes vous attendent.

.

place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr

English :

Come and bargain-hunt at the autumn antique fair in Le Puy-en-Velay. Professional exhibitors from the Auvergne Rhône-Alpes region await you.

L’événement Foire à la brocante et aux antiquités Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay