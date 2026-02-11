Foire à La Brocante Le Puy-en-Velay

Foire à La Brocante

place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La foire à la brocante organisée par Collector 63 au Puy-en-Velay, rassemble en moyenne une trentaine d’exposants professionnels qui viennent des 4 coins d’Auvergne Rhône-Alpes.

Venez en prendre plein les yeux et pourquoi pas, vous faire plaisir.

place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr

English :

The antique fair organized by Collector 63 in Le Puy-en-Velay brings together an average of 30 professional exhibitors from all 4 corners of the Auvergne Rhône-Alpes region.

Come and feast your eyes, and why not, treat yourself.

