Foire à la ferme Lieu-dit Pontcharrost Donzy
Foire à la ferme Lieu-dit Pontcharrost Donzy dimanche 24 mai 2026.
Donzy
Foire à la ferme
Lieu-dit Pontcharrost Ferme de Pontcharrost Donzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Foire à la ferme au Domaine de Pontcharrost. Au programme
– nombreux exposants, des créateurs, des producteurs, des Food trucks, une buvette. Venez découvrir ou redécouvrir les exposants qui seront présents de 10h à 18h. De quoi vous faire plaisir ou faire de beaux cadeaux !
– marche bucolique départ à 10h30 pour une balade à la découverte du domaine et de la nature. Parcours de 4 ou 6 km (2€ par personne).
– musique à partir de 15h, concert en deux sets du groupe The Boatles .
– tombola tentez de gagner de beaux lots toute la journée. .
Lieu-dit Pontcharrost Ferme de Pontcharrost Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 14 68 51
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English : Foire à la ferme
L’événement Foire à la ferme Donzy a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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