Foire à la ferme Lieu-dit Pontcharrost Donzy

Donzy

Foire à la ferme

Lieu-dit Pontcharrost Ferme de Pontcharrost Donzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Foire à la ferme au Domaine de Pontcharrost. Au programme

– nombreux exposants, des créateurs, des producteurs, des Food trucks, une buvette. Venez découvrir ou redécouvrir les exposants qui seront présents de 10h à 18h. De quoi vous faire plaisir ou faire de beaux cadeaux !

– marche bucolique départ à 10h30 pour une balade à la découverte du domaine et de la nature. Parcours de 4 ou 6 km (2€ par personne).

– musique à partir de 15h, concert en deux sets du groupe The Boatles .

– tombola tentez de gagner de beaux lots toute la journée. .

Lieu-dit Pontcharrost Ferme de Pontcharrost Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 14 68 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à la ferme

L’événement Foire à la ferme Donzy a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Bourgogne Coeur de Loire