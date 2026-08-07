Foire à l’édition SÉA Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen
samedi 5 décembre 2026 · Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) · Caen
Informations pratiques
Caen
Foire à l’édition SÉA
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 11:00:00
fin : 2026-12-05 19:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06
Pour cette septième édition de la SÉA, Logre s’ouvre de nouveau en grand pour accueillir la Foire à l’Édition de l’Artothèque de Caen et Impressions Multiples de l’ésam Caen/Cherbourg. Cette année, certains éditeurs invités par le FRAC Normandie seront à découvrir dans leurs locaux.
Pour cette septième édition de la SÉA, Logre s’ouvre de nouveau en grand pour accueillir la Foire à l’Édition de l’Artothèque de Caen et Impressions Multiples de l’ésam Caen/Cherbourg. Cette année, certains éditeurs invités par le FRAC Normandie seront à découvrir dans leurs locaux.
Ça va grouiller de livres, de micro-éditions, de fanzines risographiés, de graphismes, d’affiches sérigraphiées, de rencontre et d’ateliers dans tous les recoins !
De quoi se faire plaisir en images avant les fêtes…
La SÉA met à l’honneur pendant toute une semaine des initiatives portées depuis plusieurs années par différentes structures culturelles caennaises dans le domaine de l’édition d’art.
Dans le cadre de la 7ème édition de la semaine des éditions d’art. En partenariat avec l’Artothèque de Caen, l’ÉSAM Caen/Cherbourg, le FRAC Normandie, l’IMEC, la Librairie Eureka Street, Ramette. .
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Foire à l’édition SÉA
For this seventh edition of the SÉA, Logre is once again opening its doors wide to host the Caen Artothèque’s Book Fair and ‘Impressions Multiples’ by ÉSAM Caen/Cherbourg. This year, visitors will be able to discover a number of publishers invited by FRAC Normandie at their own premises.
L’événement Foire à l’édition SÉA Caen a été mis à jour le 2026-08-04 par Calvados Attractivité
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