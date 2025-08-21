Foire aux ânes et aux mûles Lignières
Foire aux ânes et aux mûles Lignières lundi 25 mai 2026.
Foire aux ânes et aux mûles
Place du Champ de Foire Lignières Cher
Renouez avec la foire aux ânes et aux mules et venez nombreux admirer ce magnifique compagnon de l’humain; concours, démonstrations d’affutage, faiseur de cordes, promenades gratuites en attelage de voiture à ânes, manèges forains l’animeront. Un rassemblement festif et chaleureux.
Une fête populaire autour de l’âne pour, peut-être, ramener cet animal emblématique du Berry à la maison… Des animations toujours autour de l’âne raviront petits et grands balades en calèche, fête foraine, nombreux exposants, démonstrations, associations asines…. Restauration sur place et en ville. .
Place du Champ de Foire Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 30 15 03 fanmimercar@orange.fr
English :
Renew with the donkey and mule fair and come to admire this magnificent human companion; contests, sharpening demonstrations, rope makers, free rides in donkey carriages, fairground rides will animate it. A festive and warm gathering.
