Foire aux ânes et aux mûles Lignières

Foire aux ânes et aux mûles

Place du Champ de Foire Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Renouez avec la foire aux ânes et aux mules et venez nombreux admirer ce magnifique compagnon de l’humain; concours, démonstrations d’affutage, faiseur de cordes, promenades gratuites en attelage de voiture à ânes, manèges forains l’animeront. Un rassemblement festif et chaleureux.

Une fête populaire autour de l’âne pour, peut-être, ramener cet animal emblématique du Berry à la maison… Des animations toujours autour de l’âne raviront petits et grands balades en calèche, fête foraine, nombreux exposants, démonstrations, associations asines…. Restauration sur place et en ville. .

Place du Champ de Foire Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 30 15 03 fanmimercar@orange.fr

Renew with the donkey and mule fair and come to admire this magnificent human companion; contests, sharpening demonstrations, rope makers, free rides in donkey carriages, fairground rides will animate it. A festive and warm gathering.

