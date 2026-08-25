Foire aux livres Centre des congrès Atria Belfort

Informations pratiques

Belfort

Foire aux livres

Centre des congrès Atria Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

La foire aux livres est l’une des plus grandes de l’Est de la France. Plus de 280 000 livres, neuf ou d’occasion, sont mis en vente. Tous les week-ends, de nombreuses animations sont au rendez-vous et en lien avec le mois du livre, programmation des bibliothèques belfortaines. Une semaine est consacrée à la littérature jeunesse. Au programme expositions, séances de dédicaces, salon des auteurs régionaux… .

Centre des congrès Atria Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Foire aux livres Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)