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AGENDA · Belfort

Foire aux livres Centre des congrès Atria Belfort

jeudi 8 octobre 2026 · Centre des congrès Atria · Belfort

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Centre des congrès Atria
Adresse
Avenue de l'Espérance
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Belfort

Foire aux livres

Centre des congrès Atria Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-08

La foire aux livres est l’une des plus grandes de l’Est de la France. Plus de 280 000 livres, neuf ou d’occasion, sont mis en vente. Tous les week-ends, de nombreuses animations sont au rendez-vous et en lien avec le mois du livre, programmation des bibliothèques belfortaines. Une semaine est consacrée à la littérature jeunesse. Au programme expositions, séances de dédicaces, salon des auteurs régionaux…   .

Centre des congrès Atria Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Foire aux livres Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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