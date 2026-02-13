Foire aux livres de printemps, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Foire aux livres de printemps Dimanche 5 avril, 08h00 Maison pour Tous Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-05T08:00:00+02:00 – 2026-04-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-05T08:00:00+02:00 – 2026-04-05T18:00:00+02:00

Maison pour Tous Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie

Organisée par l’association Bidi. Foire Livres