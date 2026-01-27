Foire d’automne et rue Maginot Bar-le-Duc

Foire d’automne

et rue Maginot Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 08:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Cet événement rythme l’automne barisien depuis de nombreuses années. L’occasion pour les badauds de partir à la recherche des bonnes affaires sur les nombreux stands présents lors de cette journée de fête populaire vêtements, maroquinerie, décoration, alimentation, bijoux …Tout public

et rue Maginot Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 87 86 91 21

English :

This event has been the rhythm of autumn in Baris for many years. It’s an opportunity for onlookers to shop for bargains at the many stalls present on this popular day of festivities: clothing, leather goods, decoration, food, jewelry?

