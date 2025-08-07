Foire de la Sainte-Catherine Langeac
Foire de la Sainte-Catherine Langeac mercredi 25 novembre 2026.
Langeac
Foire de la Sainte-Catherine
Centre-ville Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 08:00:00
fin : 2026-11-25 18:00:00
Date(s) :
2026-11-25
Foire traditionnelle de la Sainte-Catherine. 200 exposants en centre-ville | Vous êtes Catherinette cette année ? Contactez-nous, nous vous réservons une surprise ! Mairie de Langeac 04 71 77 71 10.
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Centre-ville Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10
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English :
Traditional Foire de la Sainte-Catherine. 200 exhibitors downtown | Are you a Catherinette this year? Contact us, we’ve got a surprise in store for you! Langeac town hall: 04 71 77 71 10.
L’événement Foire de la Sainte-Catherine Langeac a été mis à jour le 2025-08-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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