Langeac

Foire de la Sainte-Catherine

Centre-ville Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 08:00:00

fin : 2026-11-25 18:00:00

Date(s) :

2026-11-25

Foire traditionnelle de la Sainte-Catherine. 200 exposants en centre-ville | Vous êtes Catherinette cette année ? Contactez-nous, nous vous réservons une surprise ! Mairie de Langeac 04 71 77 71 10.

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Centre-ville Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10

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English :

Traditional Foire de la Sainte-Catherine. 200 exhibitors downtown | Are you a Catherinette this year? Contact us, we’ve got a surprise in store for you! Langeac town hall: 04 71 77 71 10.

L’événement Foire de la Sainte-Catherine Langeac a été mis à jour le 2025-08-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier