Foire des 3 jours avant Noël Paulhaguet
Foire des 3 jours avant Noël Paulhaguet mercredi 23 décembre 2026.
Paulhaguet
Foire des 3 jours avant Noël
Place Lafayette Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 09:00:00
fin : 2026-12-23 13:00:00
Date(s) :
2026-12-23
Tous les lundis matins, les étals prennent place dans les rues de Paulhaguet et cela depuis des temps immémoriaux… Tous les premiers lundis du mois, le marché se transforme en foire, comme la traditionnelle foire des Rois, ou la fameuse Maillarguette.
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Place Lafayette Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr
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English :
Every Monday morning, stalls take pride of place in the streets of Paulhaguet, and have done so since time immemorial? Every first Monday of the month, the market turns into a fair, like the traditional Foire des Rois, or the famous Maillarguette.
L’événement Foire des 3 jours avant Noël Paulhaguet a été mis à jour le 2024-12-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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