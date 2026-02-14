Saint-Bonnet-le-Froid

Foire des champignons -L’Automnal gourmand

le bourg Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07

Marché aux champignons secs, marché du terroir avec des producteurs et des artisans locaux, expo mycologique, démonstrations de cuisine par les chefs , dégustation, repas Champigourmand, tarte géante, fête du vin, + de 200 exposants dans les rues…

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le bourg Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 64 41 contact@saintbonnetlefroid.fr

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English :

Dry mushroom market, local market with local producers and craftsmen, mycological exhibition, cooking demonstrations by chefs, tasting, Champigourmand meal, giant pie, wine festival, over 200 exhibitors in the streets…

L’événement Foire des champignons -L’Automnal gourmand Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-04 par Haut Pays du Velay Tourisme