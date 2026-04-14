Chanteuges

Foire du 10 mai | Chanteuges

Le Bourg Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Producteurs, artisans et créateurs au rendez-vous ! Emplacement gratuit au 06-86-03-86-51.

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Le Bourg Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Producers, craftsmen and creators will be there! Free stand 06-86-03-86-51.

L’événement Foire du 10 mai | Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2026-04-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier