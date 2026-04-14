Foire du 10 mai | Chanteuges Chanteuges
Foire du 10 mai | Chanteuges Chanteuges dimanche 10 mai 2026.
Chanteuges
Foire du 10 mai | Chanteuges
Le Bourg Chanteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Producteurs, artisans et créateurs au rendez-vous ! Emplacement gratuit au 06-86-03-86-51.
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Le Bourg Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Producers, craftsmen and creators will be there! Free stand 06-86-03-86-51.
L’événement Foire du 10 mai | Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2026-04-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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