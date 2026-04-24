Foire du Dauphiné Jour J(eunes) Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Jour J(eunes)

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:30:00

fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Vendredi 2 oct Jour (J)eunes

Animations et concert dédiée à la jeunesse

Une journée dynamique autour de la jeunesse et du sport pour valoriser l’énergie et les talents. Et le soir rendez-vous pour un concert de Carbonne !

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Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

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English :

Friday, Oct 2: (J)eunes Day

Entertainment and concert dedicated to youth

A dynamic day focused on youth and sport, to showcase energy and talent. And in the evening, a concert by Carbonne!

L’événement Foire du Dauphiné Jour J(eunes) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme