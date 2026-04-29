Foire International de Caen 2026 Rue Joseph Philippon Caen

Caen

Foire International de Caen 2026

Rue Joseph Philippon Parc des Expositions de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Événement phare de la rentrée en Normandie, la Foire Internationale de Caen s’impose chaque année comme un rendez-vous incontournable, à la croisée du shopping, des découvertes et du divertissement.

Pendant 10 jours, plus de 450 exposants investissent le Parc des Expositions !

Événement phare de la rentrée en Normandie, la Foire Internationale de Caen s’impose chaque année comme un rendez-vous incontournable, à la croisée du shopping, des découvertes et du divertissement.

Pendant 10 jours, plus de 450 exposants investissent le Parc des Expositions pour proposer une offre riche et variée habitat, gastronomie, artisanat, équipements, loisirs, innovations du quotidien…

Ici, on explore, on teste, on achète… et on profite pleinement de la Foire.

En 2026, cap sur l’Italie du Sud !

Cette édition vous embarque au cœur de l’Italie du Sud, entre traditions, art de vivre et dolce vita !

L’exposition-événement 2026 Un voyage au cœur d’une cité figée dans le temps.

Il y a près de deux mille ans, en l’an 79, le Vésuve entre en éruption et engloutit en quelques heures une cité entière. Pompéi disparaît sous les cendres… et devient, paradoxalement, l’un des plus grands témoignages de l’Antiquité jamais conservés.

Avec cette exposition, la Foire Internationale de Caen 2026 propose une immersion saisissante au cœur de cette ville mythique.

Sur 2 000 m², le visiteur est invité à marcher dans l’histoire, à découvrir la vie quotidienne des habitants, à comprendre le drame, et à ressentir toute la puissance émotionnelle de cet événement qui continue de fasciner le monde entier. Présentée pour la toute première fois, cette exposition d’envergure sera dévoilée en exclusivité à la Foire Internationale de Caen.

Le village Italien de la Foire de Caen

Après avoir traversé les vestiges de la cité antique, l’exposition se prolonge dans un village italien reconstitué, installé au cœur de l’exposition-événement. Cet espace vivant et chaleureux fait le lien entre l’histoire millénaire de Pompéi et l’Italie d’aujourd’hui. Le visiteur est invité à flâner dans une ambiance méditerranéenne authentique, entre boutiques artisanales, produits italiens, restaurant italien et bar, où se mêlent senteurs, couleurs et convivialité. Les icônes populaires comme la Vespa et la Fiat 500 ponctuent le parcours et renforcent l’immersion dans l’art de vivre napolitain.

Maradona, symbole de la passion napolitaine

Figure indissociable de Naples, Diego Maradona occupe une place à part dans ce village italien. Bien plus qu’un joueur de football, il est célébré comme une véritable icône populaire, incarnation de la ferveur, de la fierté et de l’âme napolitaine.

Un espace lui est dédié, comme un clin d’œil culturel et émotionnel à la ville contemporaine.

Ce moment suspendu rappelle que Naples, est une terre d’histoires et de mythes qui traversent le temps.

Une expérience complète, pensée pour faire voyager, surprendre et prolonger l’évasion, sans quitter Caen !

La Foire Internationale de Caen c’est aussi

– Des animations quotidiennes pour tous les publics

– Des espaces dédiés aux familles, avec FIC’Kids

– Des temps forts festifs tout au long de l’événement les 10 km de la Foire, le Village Agricole, le feu d’artifice, la Tripière d’Or, le Village des Sports…

– Des nocturnes pour prolonger l’expérience en soirée

Explorer, tester, échanger, savourer, se faire plaisir…

La Foire de Caen, une expérience à vivre pleinement !

Infos pratiques, programme et billetterie à retrouver sur foiredecaen.fr .

Rue Joseph Philippon Parc des Expositions de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 29 99 99 info@caen-evenements.com

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English : Foire International de Caen 2026

A key event in Normandy this autumn, the Foire Internationale de Caen is a not-to-be-missed event every year, at the crossroads of shopping, discoveries and entertainment.

For 10 days, over 450 exhibitors take over the Parc des Expositions!

L’événement Foire International de Caen 2026 Caen a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Caen la Mer