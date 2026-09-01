UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Decize

Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois Place du Champ de Foire Decize

mardi 15 septembre 2026 · Place du Champ de Foire · Decize

Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois Place du Champ de Foire Decize

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Place du Champ de Foire
Adresse
Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle
Ville
58300 Decize
Département
Nièvre
Tarif

Decize

Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois

Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 08:00:00
fin : 2026-11-17 12:00:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-10-20 2026-11-17 2026-12-15 2027-01-19 2027-02-16 2027-03-16 2027-04-20 2027-05-18 2027-06-15 2027-07-20

Grand rendez-vous mensuel attirant de nombreux exposants en tout genre alimentation (fruits, légumes, saucissons…), vêtements, chaussures, bric à brac etc.    .

Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23  tourisme.decize@ccsn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois

L’événement Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois Decize a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Sud Nivernais

À voir aussi à Decize (Nièvre)