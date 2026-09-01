Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois Place du Champ de Foire Decize
mardi 15 septembre 2026 · Place du Champ de Foire · Decize
Informations pratiques
Decize
Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois
Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Decize Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 08:00:00
fin : 2026-11-17 12:00:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-10-20 2026-11-17 2026-12-15 2027-01-19 2027-02-16 2027-03-16 2027-04-20 2027-05-18 2027-06-15 2027-07-20
Grand rendez-vous mensuel attirant de nombreux exposants en tout genre alimentation (fruits, légumes, saucissons…), vêtements, chaussures, bric à brac etc. .
Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr
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English : Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois
L’événement Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois Decize a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Sud Nivernais
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