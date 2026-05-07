Folies Douces Limoges
Folies Douces Limoges samedi 6 juin 2026.
Limoges
Folies Douces
Place de la République & rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:45:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre des Folies Douces, le Conservatoire à Rayonnement Régional s’exporte dans les rues limougeaudes. Vous pourrez profiter des productions musicales et dansantes des élèves de l’école dans la ville haute (place de la République et rue Jean Jaurès). .
Place de la République & rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50
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English : Folies Douces
L’événement Folies Douces Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole
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