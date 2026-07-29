Folies douces Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Folies douces

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

À partir de 6 ans

Une ronde qui entraine avec elle, spectatrices et spectateurs de toutes les générations, dans le sillage d’un Courteline vif, aigu, au sens éternel de la situation qui embrouille, de personnages qui se débrouillent dans un monde qui d éraille

Une comédienne et deux comédiens jouent des rôles multiples dans un décor naïf et coloré.

Le spectacle reprend les codes des cartoons dans son rythme et ses décalages.

Il saisit le public par son intensité et l’entraine vers le rire par des surprises constantes.

Le choix de Courteline est d’avoir un texte très accessible mais également très théâtral.

Pas de psychologie, mais un spectacle pour tout public, moderne drôle et enlevé.

Auteur Georges Courteline

Metteur en Scène David Friszman

Distribution Complète Morgane Bontemps, Salvatore Ingoglia, Stephen Szekely, David Friszman.

Compagnie Compagnie la clé des planches

Durée 1H15 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Folies douces

L’événement Folies douces Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais