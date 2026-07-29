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Folies douces Théâtre Municipal Sens

vendredi 11 décembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
10 10 10 Tarif réduit Tarif jeunes

Sens

Folies douces

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

À partir de 6 ans

Une ronde qui entraine avec elle, spectatrices et spectateurs de toutes les générations, dans le sillage d’un Courteline vif, aigu, au sens éternel de la situation qui embrouille, de personnages qui se débrouillent dans un monde qui d éraille
Une comédienne et deux comédiens jouent des rôles multiples dans un décor naïf et coloré.
Le spectacle reprend les codes des cartoons dans son rythme et ses décalages.
Il saisit le public par son intensité et l’entraine vers le rire par des surprises constantes.
Le choix de Courteline est d’avoir un texte très accessible mais également très théâtral.
Pas de psychologie, mais un spectacle pour tout public, moderne drôle et enlevé.

Auteur Georges Courteline
Metteur en Scène David Friszman
Distribution Complète Morgane Bontemps, Salvatore Ingoglia, Stephen Szekely, David Friszman.
Compagnie Compagnie la clé des planches

Durée 1H15   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00 

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English : Folies douces

L’événement Folies douces Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais

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