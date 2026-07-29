Folies douces Théâtre Municipal Sens
vendredi 11 décembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Folies douces
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
À partir de 6 ans
Une ronde qui entraine avec elle, spectatrices et spectateurs de toutes les générations, dans le sillage d’un Courteline vif, aigu, au sens éternel de la situation qui embrouille, de personnages qui se débrouillent dans un monde qui d éraille
Une comédienne et deux comédiens jouent des rôles multiples dans un décor naïf et coloré.
Le spectacle reprend les codes des cartoons dans son rythme et ses décalages.
Il saisit le public par son intensité et l’entraine vers le rire par des surprises constantes.
Le choix de Courteline est d’avoir un texte très accessible mais également très théâtral.
Pas de psychologie, mais un spectacle pour tout public, moderne drôle et enlevé.
Auteur Georges Courteline
Metteur en Scène David Friszman
Distribution Complète Morgane Bontemps, Salvatore Ingoglia, Stephen Szekely, David Friszman.
Compagnie Compagnie la clé des planches
Durée 1H15 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Folies douces
L’événement Folies douces Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais
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