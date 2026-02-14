FOLKLO • LA DAMN RELEASE, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

FOLKLO • LA DAMN RELEASE Jeudi 2 avril, 18h30 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T18:30:00+02:00 – 2026-04-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T18:30:00+02:00 – 2026-04-02T22:00:00+02:00

RELEASE PARTY DE BINETA

Ce premier disque de BINETA, artiste résidente de Mains d’Œuvres, s’ancre dans un imaginaire folklorique où les souvenirs intimes se parent de costumes : les racines western de la campagne farouche du sud-ouest, le vécu de danseuse en Espagne, la passion de la route et les éternels déménagements, les mille facettes sauvages d’un violon-alto patiné par les rencontres et les tournées depuis 10 ans.

Pour cette soirée elle s’entoure du DJ Diskonica qui relève le défi de tracer la route sur laquelle le voyage pourra se raconter. Du live, un DJ set, des animations, une cantine ouverte avec un menu spécial FOLKLO et des invité.es mystères prêts à enflammer l’autoradio.

UNE ARTISTE POLYMORPHE ENTRE MYSTICISME ET RÉVOLTE

BINETA ne se contente pas de chanter, elle incarne. Véritable « créature vocale », elle déploie une identité artistique où la plume rebelle s’allie à une présence hypnotique. Son univers est celui des contrastes : une pop intense et poétique qui puise sa force dans ses propres déracinements et ses paradoxes.

Artiste trilingue, elle navigue entre les genres avec une liberté totale, faisant cohabiter la passion viscérale du flamenco, l’énergie brute du rock et la majesté du chant lyrique. Ce projet, soutenu par des institutions de référence comme Mains d’Œuvres (Saint-Ouen) et le CENTQUATRE-PARIS, est le reflet d’un furieux désir de vivre qui traverse chaque note.

– Ouverture des portes à 18h30 – Fin à 22h

Mains d'Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Idxr-orEgDw »}, {« link »: « https://open.spotify.com/intl-fr/album/7r5CAu8LlEKBs2DgSI48IO?si=g_-KT4mqR72zt3BKPTLm8g&nd=1&dlsi=62f1ae12a3e04a21 »}]

Release party de BINETA Salle de concert Foyer

Bineta