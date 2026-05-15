Football américain Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints Stade de France Saint-Denis

Saint-Denis

Football américain Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 14:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Événement historique le premier match de saison régulière NFL en France arrive ! Le NFL Paris Game 2026 opposera les Steelers aux Saints. Une rencontre exceptionnelle qui confirme son rayonnement international et promet un grand moment pour les fans !

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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

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English : American Football Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints

A historic event: the first NFL regular season game in France is coming! The NFL Paris Game 2026 will pit the Steelers against the Saints. An exceptional matchup that confirms its international reach and promises a great moment for fans!

L’événement Football américain Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints Saint-Denis a été mis à jour le 2026-05-15 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes