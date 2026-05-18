Football France Belgique Stade de France Saint-Denis
Football France Belgique Stade de France Saint-Denis lundi 5 octobre 2026.
Saint-Denis
Football France Belgique
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Les Bleus affronteront la Belgique lors de la 4ème journée de la Ligue des Nations. Ce derby intense et historique promet un match serré ! Si la France profite du terrain, la Belgique vise un coup d’éclat dans ce groupe relevé avec la Turquie et l’Italie.
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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
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English : Football France Belgium
France will face Belgium in Matchday 4 of the Nations League. This intense and historic derby promises a close match! While France will benefit from playing at home, Belgium will be aiming for a surprise victory in this challenging group with Turkey and Italy.
L’événement Football France Belgique Saint-Denis a été mis à jour le 2026-05-15 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes
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