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Football France Italie Stade de France Saint-Denis

Football France Italie Stade de France Saint-Denis vendredi 2 octobre 2026.

Lieu : Stade de France

Adresse : Avenue Jules Rimet

Ville : 93200 Saint-Denis

Département : Seine-Saint-Denis

Début : vendredi 2 octobre 2026

Fin : vendredi 2 octobre 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif :

Saint-Denis

Football France Italie

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:45:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Les Bleus affronteront l’Italie lors de la 3ème journée de la Ligue des Nations. Cette rencontre opposera deux grandes nations engagées dans la course à la première place du groupe A1, un rendez‑vous incontournable pour tous les passionnés de football !
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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France  

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English : Football France Italy

Les Bleus will face Italy on Matchday 3 of the Nations League. This clash pits two footballing giants against each other in the race for top spot in Group A1 a must-watch fixture for all football fans!

L’événement Football France Italie Saint-Denis a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes

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